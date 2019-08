Luik: Läänes on tunda soovi Venemaaga suhteid siluda

Eesti kaitseminister Jüri Luik ütles, et Euroopas ja Ameerikas on tunda soovi Venemaaga taas suhteid parandama hakata.

Soome korraldab oma eesistumise üritusi Helsingi kesklinnas Finlandiatalo konverentsikeskuses. Seekordsed põhiteemad tehisintellekt ja kliimasoojenemine olid kaitseministrite kohtumise kontekstis mõnevõrra tavatud. Kliimakriis on praeguse Euroopa Liidu eesistujariigi Soome jaoks äärmiselt tähtis küsimus. See oli tõstetud ka kaitseministrite kohtumise teemaks.

Eesti kaitseminister Jüri Luik ütleb, et meie kaitseväel on suhteliselt uued ja seega säästlikud hooned ning tehnika. Biokütuse kasutamisest soovib kaitsevägi aga hoiduda, sest masinad seisavad sageli pikalt.

Kaitseministrid arutasid veel mereturvalisust ja koos välisministritega valmisoleku parandamist hübriidohtudeks. Venemaa-poliitikat päevakavas ei olnud, küll aga tuli see jutuks omavahelistes vestlustes. Euroopas ja Ameerikas on tunda õhkkonna muutust.

Luik rääkis ka sellest, mida arutati seoses Lääne-Venemaa suhetega. «Fetišeeritakse seda, et Venemaaga tuleb rääkida, Venemaa tuleb kutsuda laua taha, aga teisest küljest Venemaa võtab seda muidugi signaalina, et nende tegevust Ukrainas hakatakse samm-sammult aktsepteerima. Minu arust see on päris negatiivne tendents,» rääkis Luik.