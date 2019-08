Colombia president loob eriüksuse sissiliidrite tabamiseks

Duque sõnul moodustatakse Marquezi ja tema kaaslaste tabamiseks eriüksus, millel on paremad võimalused tõhustatud luuretegevuseks, uurimiseks ja riigis ringiliikumiseks.

"Colombia rahvas peab teadma, et me oleme Nicolas Maduro diktatuuri toetatud narkoterroristidest kurjategijate ähvarduste sihtmärgiks," sõnas president.

Marquez teatas videos, et alustab taas relvavõitlust koos teiste mässulistega, kes on end valitsusega sõlmitud rahuleppest distantseerinud.

"Me teatame maailmale, et teine Marquetalia on alanud," ütles Marquez. Mees viitas piirkonnale, kust FARC 1960. aastatel alguse sai ja mida sissid ise nimetasid Marquetalia vabariigiks. Marquezi asukohast ei teata juba enam kui aasta.