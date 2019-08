Ugandas tuvastati ebola üheksa-aastasel tüdrukul

Kongo Demokraatlikus Vabariigis jätkuv ebolaepideemia on aastaga nõudnud ligi 2000 inimese elu, teatas eelmisel reedel Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

WHO eriolukordade teenistuse juht Mike Ryan ütles, et kuigi ÜRO agentuuril on nii vaktsiinid kui ravimid, mis võiksid potentsiaalselt muuta puhangu kurssi, on endiselt problemaatiline nende toimetamine abivajajateni.