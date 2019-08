Otsepilt, blogi ja fotod: riigikogu koguneb peaminister Ratase umbusaldushääletuseks

Riigikogu esimees Henn Põlluaas kutsus 44 riigikogu liikme ettepanekul reedeks Toompea lossi istungisaali kokku riigikogu erakorralise istungjärgu, mille päevakorras on umbusalduse avaldamine peaminister Jüri Ratasele.

«Peame kahetsusega nentima, et Jüri Ratas ei ole peaministrina suutnud tagada Eesti väärikat valitsemist. Jüri Ratas ei ole suutnud moodustada valitsust, mis töötaks Eesti edasiviimise nimel. Selle asemel on Eestil valitsus, mis alates ametisse astumisest on rünnanud erinevaid ühiskonnagruppe ja lõhkunud ühiskonna sidusust,» seisab Reformierakonna algatatud avalduses.