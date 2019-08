Iiri välisminister: Ühendkuningriik pole Iiri piiri osas pakkunud ühtegi usutavat lahendust

Peaminister Boris Johnson sooviks kaitsemeetme lahkumisleppest täielikult kõrvaldada. Euroopa Liit pole sellise lahendusega aga nõus, sest kardetakse nn kõva piiri teket ELi liikmesriigi Iirimaa ning Ühendkuningriigi alla kuuluva Põhja-Iirimaa vahel.

Kuna 31. oktoobriks seatud Brexiti tähtaeg tiksub järjest lähemale ning Johnson ei soovi ajapikendust enam taotleda, nõuab EL Ühendkuningriigilt võimalikke lahendusi.

«Me kõik soovime lepet, aga praegusel hetkel pole Briti valitsuselt tulnud midagi usutavat kaitsemeetme alternatiivsete lahenduste osas,» ütles Coveney Helsingisse ELi välisministrite kohtumisele saabudes.

Iiri välisminister Simon Coveney. FOTO: ERIC PIERMONT / AFP / Scanpix

«Kui see muutub, siis oleks see suurepärane. Uurime seda Dublinis, aga veel olulisem on, et see saaks Brüsselis olla kõneluste aluseks. Aga see peab olema usutav,» lisas Coveney.

Brexiti toetajad kardavad, et kaitsemeede jätaks Ühendkuningriigi igaveseks ELi reeglitega seotuks. Tegu oli peamise põhjusega, miks Briti parlament eelmise peaministri Theresa May lahkumisleppe kolmel korral maha hääletas.

Brüssel ja Dublin usuvad, et kaitsemeetme olemasolu on Euroopa ühisturu ja Iiri saarel rahu säilitamise nimel hädavajalik. Johnson sooviks aga kaitsemeetme asendada lubadusega leida tulevikus nn alternatiivsed kokkulepped. Coveney sõnul pole see aga piisav.

«Me ei luba seda, et eemaldataks väga oluline osa lahkumisleppest ning see asendataks millegagi, mida ei saa kontrollida ja mille näol on tegu lihtsalt lubadusega, et probleemi lahendamiseks antakse endast parim, kuid ei selgitata kuidas seda tehakse. See pole lahendus, mida toetaks Iirimaa ega EL.»

ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijad kohtuvad alates septembrist kahel korral nädalas, et ummikseisust välja tulla. Johnson nõuab Ühendkuningriigi lahkumist EList 31. oktoobril, seda isegi olukorras, kus lahkumine toimuks leppeta ning põhjustaks riigis majanduskaose.