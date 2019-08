Vaat kui kaugele viib suvine raamatumüük!

Parimad riided seljas ja viimased 40 dollarit taskus – ülejäänu oli kulunud lennureisile New Yorki, siis Nashville’i ja sealt edasi Californiasse –, vaatas 21-aastane Marit pühapäeva varahommikul San Rafaeli väikelinna kiriku ees pargipingi all magavat hulkurit ja mõtles endamisi: mina küll nii ei lõpeta.

Tegelikult näis olukord nutune. Viljandi tüdruk oli jõudnud õpingutega Tallinnas EBSis lõpusirgele ja teenis raha müügiesindajana, nii et jaksas koos sõbrannaga üürida korterit lausa Kadrioru külje all. Ta unistas saada maailma ühe suurema nõustamis- ja audiitorfirma PricewaterhouseCoopersi konsultandiks. Aga selleks, andis ta endale aru, tuleb hankida inglise keele praktikat. Nii sõitiski ta suveks Ameerikasse raamatuid müüma. Nagu seda on suviti teinud sajad Eesti tudengid enne ja pärast teda.