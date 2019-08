USA luure: Venemaa raketiplahvatus toimus päästemissiooni ajal

«Tegu ei olnud uue relvakatsetusega, vaid [raketi] päästemissiooniga, et leida eelneval katsetusel kaduma läinud rakett,» ütles anonüümseks jäänud asja tundev USA ametnik CNBC-le.

Kui venelased oleks raketi leidnud, siis eeldasid USA luureanalüütikud, et Moskva oleks kasutanud sama protseduuri sarnastel otsimise missioonidel ka edaspidi.

Venemaa on testinud varasematel aastatel nelja sellist raketti, kuid seni on kõik raketikatsetused, ütles anaonüümseks jäänud allikas CNBC-le.

USA luure sõnul on enim kestnud raketilend olnud veidi rohkem kui kaks minutit, pärast mida kaotati raketi üle juhitavus ning rakett kukkus vette. Lühim raketikatsetus kestis vaid neli sekundit ning rakett lendas kaheksa kilomeetri kaugusele.

Testid on näidanud, et tuumajõu töölesaamine tiibrakettide puhul on olnud problemaatiline ning seega ei ole rakett suutnud saavutada lõputut lendu, nagu Putin raketti esitledes lootis.