Šoti kohus ei tõkestanud Boris Johnsoni otsust

Doherty kuulas eile ära ajutise tõkendi taotluse, mille eesmärk on peatada Johnsoni sammud parlamendi töö katkestamiseks 10. septembrist 14. oktoobrini. Kriitikute sõnul oli Johnsoni otsus ebaseaduslik, sest see võimaldab tal Brexiti olulistel hetkedel võtta parlamendilt kontroll ning viia Ühendkuningriigi leppeta lahkumiseni Euroopa Liidust.

75 parlamendiliiget esitas Dohertyle taotluse ajutise keelu kehtestamiseks 6. septembri kohtuistungini. Johnsoni otsuse peatamise katsed on käivitatud ka Londonis ja Belfastis. Inglismaal, Walesis, Šotimaal ja Põhja-Iirimaal on kõigil Ühendkuningriigi koosseisus eraldi kohtusüsteemid.

Kuue parlamendi opositsioonipartei liidrid ütlesid, et nende arvates on parlamendiliikmete enamus Johnsoni sammu vastu. «Me nõuame, et peaminister loobuks otsekohe otsusest või laseks parlamendiliikmetel hääletada, kas see tuleb langetada,» ütlesid nad.