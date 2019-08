Pirita juhid lasevad käimlasse piiluaugu puurimist politseil uurida

Pirita Linnaosa Valitsus on välikäimlasse piiluaugu puurimisest teavitanud linna keskkonna- ja kommunaalametit, teatas linnaosavalitsuse pressiesindaja reedel BNS-ile. Amet on olukorra lahendamiseks võtnud ühendust välikäimlate paigaldamise ja hooldamisega tegeleva ettevõttega, kes on lubanud rikutud välikäimla kiiresti korda teha.