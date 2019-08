Prantsusmaa alustab Brexiti peaproovi

Prantsuse riik on palganud juurde 700 tollitöötajat, et tulla toime piirikontrolliga, kui Suurbritannia Euroopa Liidust tõepoolest lahkub.

Darmanin püüab prantslastele kinnitada, et olukord on kontrolli all suuresti tänu uuele «nutikale piirile», mis skaneerib veokite numbrimärke ja seob need automaatselt veodokumentidega, mille eksprotijad on juba varem internetis täitnud.