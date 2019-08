Berliini pargis tšetšeeni hukanud mees on seotud Vene eriteenistustega

Endist Gruusia eriüksuslast ja Tšetšeenia sõja veterani Zelimhan Hangošvilit tulistati eelmisel reedel Berliinis kahel korral pähe. Tšetšeenia päritolu ohver viibis parasjagu Berliini kesklinnas asuvas pargis ning oli teel mošeesse.

Pealtnägijate sõnul saabus kahtlusalune kuriteopaika jalgrattal. Tema ratas, parukas ja püstol Glock 26 leiti tänu pealtnägijatele hiljem Spree jõest.

Tuuker otsimas jõest asitõendeid. FOTO: PAUL ZINKEN / AFP / Scanpix

Spiegel teatas, et koos Bellingcati ja Insideriga läbi viidud uurimise tulemusena ei leitud märki, et sama nimega isik oleks kantud Venemaa passiregistrisse. Der Spiegeli teatel kasutas mees nime Vadim Andejevitš Sokolov. Dokumendi kohaselt on ta pärit Irkutskist, kuid elukohana on märgitud hoopis Peterburi.

Väljaande sõnul saabus mees Moskvast Saksamaale Prantsusmaa kaudu, kasutades selleks valedokumenti. Prantsusmaa konsulaadis viisataotlust esitades märkis ta oma aadressiks ühe Pariisis asuva hotelli, kuid hotelli administraatori sõnul ei olnud ta Sokolovi kunagi näinud.

Insideri teatel ei oleks mees saanud eraviisiliselt hangitud võltspassiga Venemaa piiri ületada, sest passi kontrollides oleks Rospasporti süsteem häiret andnud.

Lisati, et passinumber on seotud siseministeeriumi üksusega, mis on varasemalt andnud välja isikut tõendavaid dokumente Venemaa sõjaväeluure (GRU) agentidele. Dokumendinumber sarnanes varjunimede Ruslan Boširov ja Aleksandr Petrov all tegutsenud agentidele, kes korraldasid eelmisel aastal Salisbury linnas närvimürgirünnaku endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre Julia vastu.

GRU agendid Aleksander Petrov ja Ruslan Boširov. FOTO: AFP/AP/Scanpix

Gruusia kodakondsust omanud tapetud 40-aastane tšetšeen kasutas kahte nime, et kaitsta end ja oma perekonda rünnakute eest. Varasemalt on teda üritatud tappa nii relva kui ka mürgiga.

On teada, et Hangošvili sõdis nn teises Tšetšeenia sõjas Venemaa vägede vastu. 2015. aastal tulistati Tbilisis rünnaku käigus tema pihta kaheksa kuuli. Toona arvas ta, et rünnaku põhjuseks oli Venemaa vägede vastu sõdimine. Teadaolevalt tegi tapetu koostööd Gruusia siseministeeriumiga.