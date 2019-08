Kuninganna Elizabeth on tõmmatud Brexiti-lahingusse

Ühendkuningriik on konstitutsiooniline monarhia, mis tähendab, et valitsejal on õigus oodata endaga konsulteerimist, hoiatamist ja julgustamist, kuid tegutseda saab ta ainult ministrite ettepanekute põhjal.

Kokkuvõtlikult tähendab see, et monarhil on võim nime poolest, tegelik võim on aga peaministri käes.