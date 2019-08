Nördinud lugeja Nõmmelt: me ei taha krematooriumi ja surnuid lasteaia lähedusse

Portaali Rus.Postimees toimetusse pöördus kohalik elanik ning kirjeldas olukorda nii: «Oleme krematooriumi ehitamise vastu, sest korstnad hakkavad suitsu välja paiskama, kellad helisema ning siia veetakse surnuid, aga kõrval asub ju lasteaed! Selline naabrus mõjub lastele traumeerivalt! Meid ei hoiatatud selle eest, mida hakatakse meie majade kõrvale ehitama. Tegime kindlaks, et juba 22. mail väljastas linnaplaneerimisamet ehitusloa, kuid meile sellest keegi ei teatanud. Meil oli aega selle vaidlustamiseks, kuid saime sellest teada liiga hilja. Teadet selle kohta, mida hakatakse ehitama, polnud kusagil. Me kogusime allkirju, kutsusime kohtumisele linnavalitsuse esindaja, ent kedagi ei tulnud.»

Nüüd kavatsevad Valdeku tänava elanikud pöörduda kohtusse, et ehitus peatada. Toimetusse pöördunu sõnul on nad otsustavalt meelestatud.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis märkis Rus.Postimehe päringule saadetud vastuses, et Liiva kalmistu asutati 1930ndate aastate keskel, see tähendab, et kalmistu on märksa vanem kui läheduses asuvad kortermajad.