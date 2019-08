Jüri Ratas: oleks vabandamist ühiskonnas pigem rohkem kui vähem

«Kas keskerakond hakkab kõrvalt tegema uut koalitsiooni? Vastus on, et ei hakka,» ütles Ratas. «Minul ei ole ühtegi probeemi suhelda 101 riigikogu liikmega, vastata küsimustele nii inimlikul tasandil kui ka teistel tasanditelt,» kommenteeris peaminister pärast umbusaldusavalduse läbikukkumist. Peaministri sõnul on see poliitikutes alati, et kui tuleb umbusaldusavaldus, siis tuleb sellest üle minna.