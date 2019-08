Türgi president ähvardas taas osta hävitajad Venemaalt

President andis märku, et valitsus on alles otsustamise algusjärgus.

«Lisaks sellele, et laual on Su-35, F.-35 ja Su-57 variandid, arutame ka meetmeid, mida oma kaitsetööstuse, meie kaitse heaks rakendada.»

Türgi on korduvalt öelnud, et Ankara soovib hakata ise relvastust tootma, mitte jääda üksnes ostjaks riikidelt nagu Ühendriigid ja Venemaa.

Välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles reedel Oslos, et Türgi on sellesse programmi panustanud juba 1,4 miljardit dollarit.

«President Donald Trump ütles juunis Osakas toimunud G20 tippkohtumise aja Erdoğanile, et on halvima stsenaariumi korral valmis Türgile selle summa tagasi maksma. Kuid me loodame, et asi ei lähe niikaugele,» lisas ta.