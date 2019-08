Teadlane: Soomes ja Eestis pole võimalik Ungarit teha

See ei juhtu ainult Eestis, vaid mitmes paigas. Ma olen sellest aru saanud Soome kontekstis ja usun, et Eesti kontekstis on see enam-vähem sama. Kui jutt käib Ungarist, siis inimesed ei räägi mitte Ungarist, vaid Ungari on mingisugune sümbol poliitikas, olgu hea või halb.

Eestis on oma eriline ettekujutus, mis on hea või halb, sest Eestil on oma ajalugu. Soomes on see teistsugune. On väga huvitav jälgida, kuidas inimesed, kes Ungarist midagi ei tea, väitlevad Ungari üle kas või kaks tundi. Ja sel hetkel ma küsin, kas põhjus on Ungari või miski muu. See on mulle kui teadlasele eriti huvitav.