Kreekasse saabuvate migrantide hulk aina kasvab

Kolmteist paati, mille pardal oli 540 inimest, neist 240 last, alustasid oma teekonda lähedalasuvast Türgist, teatas organisatsioon Piirideta Arstid (MSF).

Nad toimetati saare niigi ülerahvastatud Moria pagulaslaagrisse, mille mahutavus on 3000, ent kuhu MSF-i andmeil on pressitud ligi 11 000 inimest.

Kreeka diplomaatiliste allikate andmeil kutsus välisminister Nikos Dendias välja Türgi suursaadiku, et väljendada oma suurt pahameelt seoses Türgist saabuvate migrantide hulga järsu kasvuga.

Ateena on viimastest arengutest teavitanud ka Brüsselit.

Lesbose piir on käes, ütles vabaühenduse Kreeka Põgenikenõukogu advokaat Alexandros Konstantinou.

Kreeka uus konservatiivne valitsus Kyriakos Mitsotakise on samuti öelnud, et selle saartele saabuvate migrantide hulk on mullusest suurem.