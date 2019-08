USA pole presidendi sõnul seotud Iraani raketistardi ebaõnnestumisega

Satelliidi kosmosesse saatma pidanud Iraani kosmosekeskuse stardiplatvormist tehtud satelliitfotod näitavad, et seal plahvatas rakett.

Kui plahvatus saab ametliku kinnituse, siis on see Iraani selle aasta kolmas ebaõnnestunud raketistart. Eelmised olid jaanuaris ja veebruaris.

Planet Labs Inci tehtud satelliitpiltidelt on aga näha stardiplatvormilt tõusmas musta suitsusammast koos raketti püsti hoidnud konstruktsiooni ja raketi enda söestunud tükkidega.

"Mis iganes seal ka juhtus, kuid see (rakett) lendas õhku ning te vaatate seal olnud asjade suitsevaid jäänuseid," ütles vanemteadur David Schmerler, kes töötab Middlebury rahvusvaheliste suhete instituudis.

Schmerleri sõnul näitavad pildid, et rakett plahvatas kas süütefaasis või sai platvormilt üürikeseks minema, kuid kukkus sinna tagasi. Platvormilt voolas maha vett, tõenäoliselt kustutusvett, ning lähedale olid pargitud paljud sõidukeid.

Juulis ütles Iraani infominister Mohammad Javad Azari Jahromi uudisteagentuurile AP, et Teheran plaanib tänavu veel kolme raketistarti. Kõigi eesmärk oli saata orbiidile satelliite.

Uudisteagentuur Mehr tsiteeris 13. augustil Jahromit ütlemas, et insenerid said kaitseministeeriumi jaoks valmis telekommunikatsiooni satelliidi Nahid-1. Seda võeti signaalina, et satelliit saadetakse peatselt orbiidile. Iraanis algas 24. augustil riiklik valitsemise nädal ning Teheran avaldab sageli selle jooksul uusi projekte.