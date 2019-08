Rannahooaja kokkuvõte: purjus mehed ja järelevalveta lapsed

Palavad suvepäevad tõid G4S rannavalvuritele rohkelt tööd. Kokku loeti 19 ranna kohta üle 6800 avaliku korra rikkumise. Ka tänavu suvel tuli rannakülastajatele peamiselt meelde tuletada, et klaastaara ja lemmikloomadega avalikku suplusranda tulla ei tohi.

«Inimesed küll teavad, et alkoholijoobes vette minek on ohtlik, aga peale märjukese tarvitamist see ohutunne kaob. Ei saada hakkama maa külgetõmbejõuga ega veepinnal püsimisega,» ütles Seemel.