Iraani president ei välista uusi samme tuumakohustustest taganemisel

Viimastel kuudel on Pärsia lahes rünnatud laevu, tulistatud alla droone ja hõivatud naftatankereid.

Macron on juhtinud jõupingutusi olukorra deeskaleerimiseks.

«See samm, nii nagu ka teised, on tagasipööratavad,» tsiteeris Iraani valitsuse veebikülg presidendi sõnu.

Tuumaleppe «sisu on muutmatu ja kõik osapooled peavad selle sisust kinni pidama», lisas ta.

Rouhani märkis, et Iraanil on kaks prioriteeti. Esiteks, et kõik tuumaleppe osapooled täidaksid täielikult oma kohustusi, ning teiseks, tagada vaba laevaliiklus kõikidel veeteedel, seal hulgas Pärsia lahel ja Hormuze väinas.