Barnier: Brexiti-lepet ei saa muuta

Barnier sõnul peab kõige suuremat probleemi tekitanud Iiri kaitsemeede jääma.

Juulis ametisse astunud Briti peaminister Boris Johnson on kutsunud Brüsselit loobuma sellest punktist, et saavutada uus lepe enne ÜK lahkumist 31. oktoobril.

Johnsoni sõnul julgustasid teda hiljutised kohtumised Saksa kantsleri Angela Merkeli ja Prantsuse presidendi Emmauel Macroniga, kes tundusid vihjama, et on avatud alternatiividele.

Barnier aga ütles Briti ajalehes Sunday Telegraph avaldatud artiklis, et Iiri kaitsemeede on «maksimaalne paindlikkus, mida EL saab mitteliikmele pakkuda».

«Ma ei ole optimistlik »leppeta« stsenaariumi vältimises,» sõnas Barnier, kuid lisas, et ta on endiselt nõus uurima kõiki variante, mida Briti valitsus esitab ja mis on kooskõlas lahkumisleppega.

Barnier rõhutas, et arutelud Iiri kaitsemeetme alternatiivide üle ei saa alata enne, kui Suurbritannia on kiitnud heaks Johnsoni eelkäija Theresa May ja Brüsseli vahel eelmisel aastal saavutatud kokkuleppe.

Briti parlamendi alamkoda on leppe kolm korda tagasi lükanud, mistõttu on ÜK lahkumine EL-ist lükkunud edasi 31. oktoobrile.

«Me oleme valmis alustama otsekohe tööd lahkumisleppe ratifitseerimiseks, paralleelselt luues lõpuks selgust meie tulevase suhte üle,» seletas Barnier.