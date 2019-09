Amazonases süttib tuhandeid uusi metsapõlenguid

Esimese 48 tunni jooksul pärast põletamiskeelu jõustumist puhkes riikliku kosmoseuuringute keskuse (INPE) satelliidiandmete põhjal Brasiilias 3859 uut tulekahju, neist 2000 Amazonase piirkonnas.

Augusti keskpaiga seisuga on 51,9 protsenti tänavu Brasiilias registreeritud 88 816 põlengust olnud vihmametsas.

Asjatundjate sõnul on hulluks läinud olukorra taga põllumeeste soov metsa arvel põllumajandusalasid laiendada.

Brasiilia Amazonase vihmametsas on praegu kuiv aastaaeg, aga ekspertide hinnangul on 2019. aasta olnud üldiselt tavapärasest märjem. Nad rõhutavad ka, et looduslikke metsapõlenguid Amazonases ei ole.

Brasiilia president Jair Bolsonaro kehtestas neljapäeval 60 päeva pikkuse põletamiskeelu, mille loodetakse metsatulekahjud kontrolli alla saada.

Analüütikute hinnangul jäi president keeluga hiljaks ning see on pigem poliitiline kui praktilise eesmärgiga žest.

Raie on Brasiilias aasta aastalt laienenud ja ebaseaduslikku metsade mahavõtmist takistama kohustatud ametkondade tegevus on parempoolse Bolsonaro võimuletulekuga nõrgenenud.

Bolsonaro on seadnud kahtluse alla kliimamuutuse ja väidab, et põllumeestel on enese elatamiseks maad vaja.

Sel nädalal on tuhanded sõjaväelased ja tuletõrjujad ning kustutuslennukid metsa kustutama saadetud ning kaitseministeeriumi sõnul on põlengud kontrolli all.

Bolsonaro väitis neljapäeval Facebookis, et sel aastal on põlenguid viimaste aastate keskmisest vähem.