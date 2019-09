Otsepilt: uue eestikeelse riigigümnaasiumi avaaktus Kohtla-Järvel

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Kohtla-Järve gümnaasium algusest peale olnud enamat, kui lihtsalt kool. «See on olnud uus mõtteviis – kuidas leida ühist, keskenduda heale, lähtuda tulevikust, arendada parimat ja kaasata igaühte meie armsa Eesti edasiviimiseks,» märkis valitsusjuht.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tunnustas alustava gümnaasiumi ambitsioonikat visiooni saada piirkonna initsiatiivikeskuseks. «Kahtlemata on kiiduväärt õpilaste kaasamine kooli loomisse, milles nemad on haaranud olulise rolli kooli kujundamisel. Rõõmu teeb see, et kool on suutnud kutsuda tööle õpetajaid üle kogu Eesti,» sõnas Reps.