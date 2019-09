Galerii: kooliaasta pidulik algus Viimsi koolis

Viimsi gümnaasiumi direktor Aime Niidas leiab, et Viimsi kooli 1. klassi tulijate suur laste hulk seisneb selles, et vanemad tahavad panna lapse kodu lähedale kooli. «Kõige olulisem on kodu lähedus, et lapsel oleks hea ja turvaline koolis käia. Aga kindlasti on ka selliseid vanemaid, kes sooviksid, et nende laps käiks mingisuguses huviringis ja kuna neid on Viimsi koolis palju, siis on hea kaks asja ühendada,» selgitas Niidas.