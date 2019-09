Taliban ründab järjekordset Afganistani linna

Teade uuest rünnakust tuli mõni tund pärast seda, kui USA pealäbirääkija Zalmay Khalilzad oli kuulutanud, et Kataris peetavatel kõnelustel islamiliikumisega ollakse jõudnud «kokkuleppe lävele».

Khalilzadi sõnul hoiatas ta Dohas Talibani, et «selline vägivald peab lõppema».

Khalilzad külastab pühapäeval Kabuli, et viia ka Afganistani valisus veel sõlmimata kokkuleppega kurssi. Nii tema kui Taliban on kinnitanud kõnelusvooru lõppemist.

Talibani rünnakutes nähakse soovi tugevdada läbirääkimispositsiooni. USA vägede lahkumist nõudva rühmituse kontrolli all on ligikaudu pool riigist ja nad on tugevaimad alates lüüasaamisest 2001. aastal, mil Ameerika väed Afganistani tungisid.