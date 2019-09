Politsei otsib Harjumaal kaduma läinud 52-aastast Nikolayd

Täna, 1. septembril võttis politseiga ühendust 52-aastase Nikolay ema ning andis teada, et poeg läks eile Raudalu metsa, mis asub Rae vallas. Hiljem võttis mees emaga ühendust ning ütles, et hakkab tagasi minema, kuid läheb veel sõbra juurde. Täna selgus, et sõbra juures ei ole mees käinud.