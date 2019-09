REPORTAAŽ SAKSAMAALT. «Meil läheb paremini kui teil Eestis»

Brandenburgi liidumaa idaosa on koduks lääneslaavi rahvale sorbidele. Candy Hentschel (paremal) andis valimistel hääle traditsioonilisi rahvarõivaid kandes.

Kui Dresdeni valimisjaoskonnad täna kell kaheksa hommikul uksed avasid, valitses väljas juba kõrvetav kuumus. Ent linnaelanike hommikujooksud ja kohvikupidajate ettevalmistused pühapäevaste nautlejate võõrustamiseks ei andnud aimu, et tegemist on päevaga, mis näitab, kui sügavad on lõhed endiste idasakslaste ja läänesakslaste vahel.