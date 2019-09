Boris Johnson ähvardas mässajad parteist välja visata

See tähendaks, et Konservatiivne Partei kaotaks 650-liikmelises parlamendi alamkojas praeguse napi enamuse ning suure tõenäosusega toimuksid uued valimised, kus Johnsoni vastu mässavad saadikud tooride nimekirjas kandideerida ei saaks.

BBC poliitikatoimetaja Laura Kuenssbergi sõnul pole sugugi võimatu, et juba sel nädalal kuulutatakse välja uued valimised.

Peaminister edastas ähvarduse ajal, mil opositsioon ja mõned konservatiivid valmistavad ette eelnõud, mis paneks valitsusele kohustuse paluda Euroopa Liidult uut ajapikendust juhul, kui Euroopa Liiduga pole saavutatud uut lahkumislepet.

Tõenäoliselt annab alamkoja spiiker John Bercow homme opositsioonile võimaluse haarata kontroll parlamendi töö üle ning esitleda oma ideid. Johnson otsustas eelmisel nädalal võtta ette paljude poolt ebademokraatlikuks nimetatud sammu, millega peatatakse Brexiti mõttes ülimalt olulisel ajal viieks nädalaks parlamendi töö.

See omakorda raskendab opositsiooni olukorda ning teeb leppeta Brexiti takistamise väga keeruliseks. Opositsiooni jaoks oleks pea ainsaks võimaluseks suruda sel nädalal läbi seadus, mis paneks valitsusele kohustuse paluda ELilt ajapikendust.

Leiboristide varivalitsuse Brexiti-minister Keir Starmer ütles eile, et nn mässajate allianss on kokku leppinud väga lihtsas plaanis, mis muudaks leppeta Brexiti ebaseaduslikuks, kuid ei andnud idee kohta rohkem informatsiooni.

Michael Gove. FOTO: JEFF OVERS/BBC / VIA REUTERS / Scanpix

Vastuseks sellele teatas konservatiiv Michael Gove, et valitsus ei pruugi uut seadust järgida. Johnson edastas seejärel mässajatele hoiatuse, et nad heidetaks valitsuse vastu hääletamise korral erakonnast välja.

Peaminister võttis otsuse vastu pärast eilset kohtumist tooride parteidistsipliini eest vastutavate ametnikega kelle ülesandeks on panna saadikud hääletustel valitsuse seisukohta toetama.

«Parteidistsipliini eest vastutavad ametnikud edastavad konservatiivide saadikutele täna väga lihtsa sõnumi – kui nad ei toeta teisipäevasel hääletusel valitsust, hävitavad nad valitsuse positsiooni läbirääkimistel ning annavad (leiboristide juhile - toim.) Jeremy Corbynile kontrolli parlamendi üle,» ütles anonüümseks jääda soovinud parteidistsipliini eest vastutav ametnik Timesile.

Opositsiooniliider Jeremy Corbyn. FOTO: STR / EPA / Scanpix

«Niimoodi käituvad konservatiivide saadikud heidetakse erakonnast välja ning nad ei saa valimistel konservatiivide ridades kandideerida,» lisas ta.

Allikas väitis, et leppe saavutamiseks on võimalus ainult tänu sellele, et Brüssel mõistab peaministri täielikku pühendumust 31. oktoobril EList lahkumisele. «Kõigil saadikutel on teisipäeval lihtne valik: hääletada koos valitsusega ja hoida alles võimalus leppeni jõudmiseks või hääletada koos Corbyniga ja hävitada võimalus leppe saavutamiseks.»

Praegune parteitu saadik ja endine konservatiivide liige Nick Boles mõistis Johnsoni ähvarduse hukka. Tema sõnul peaks saadikutel olema võimalus riiklikult olulistes küsimustes hääletada vastavalt oma südametunnistusele.

Boles ütles BBC-le, et opositsioon kavatseb otsida toetust ideele, mis paneks Johnsonile kohustuse taotleda kahe kuu pikkust ajapikendust, kui tal ei õnnestu saavutada uut lepet või saada parlamendi toetust leppeta Brexitile.

Johnson tühistas eile õhtul kohtumise konservatiivide nn mässajatega, tuues ettekäändeks tiheda päevakava. Ta pakkus eelmise valitsuse rahandusministrile Philip Hammondile võimalust täna kohtuda, kuid Hammond ütles peaministrile ära.

Boris Johnson (vasakul) ja Philip Hammond 2017. aastal. Mõlemad olid ametis Theresa May valitsuses, kuid nüüd on Hammondist saanud Johnsoni Brexiti-plaanide tõsine vastane. FOTO: TOBY MELVILLE / REUTERS / Scanpix

Endine justiitsminister David Gauke ütles, et on valmis erakonna liikmelisusest loobuma, kui Johnson peaks oma ähvarduse teoks tegema. Gauke lausus BBC-le, et selline samm lõhestab Konservatiivse Partei, kuna erakond muutub vaadetelt sarnaseks hoopis Nigel Farage’i Brexiti Parteiga. Ta ennustas, et kui opositsioon ei suuda sel nädalal otsustavalt tegutseda, on leppeta Brexiti tõenäosus 95 protsenti.