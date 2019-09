Kõlvart: Tallinn peab koolikiusamist suurel määral maha suruma

Kõlvart lausus, et kooliaasta algus on huvitav ja meeldiv aeg, kuid leidub ka lapsi ja noori, kellele kooliminek rõõmu ei tee, ja põhjus on neid ees ootav koolikaaslaste vaimne ja füüsiline vägivald. «Tallinnas on koolikiusamise vastu omajagu tehtud, kuid ka meie nõudlikkus on kasvav,» sõnas Kõlvart linnavalitsuse pressiesindaja teatel.

Kõlvart lisas, et koolikiusamine madaldab laste enesehinnangut, rikub õpitulemusi ja koolirõõmu. «Ma tajun, et Tallinna linna haridusasutustes tuleks sel sügisel vaadata põhjalikult, mida me veel saame teha koolikiusamise mahasurumiseks,» ütles linnapea, mainides, et koolikiusamise peatamiseks ei ole üht lahendust – on vaja astuda mitu sammu järjestikku ja olla järjepidev. «Programme on olnud, kuid nüüd peame ilmutama kiusamisvastaste meetmete puhul suuremat pühendumust ja järjepidevust.»

Kõlvarti hinnangul on oluline kindlustada, et kiusaja ei leiaks oma tegevusele ülejäänud klassikaaslaste heakskiitu. «Peame selgitama noortele, et oma jõudu saab kasutada teiste kaitseks, mitte kellegi alandamiseks,» lisas linnapea. «Peame selgeks tegema, et koolis ei õpetata üksnes tähti ja numbreid, vaid ka seda, kuidas olla hea inimene. Ja ka seda, et kellegi tagakiusamisele tuleb alati vahele astuda. Sõnaga ja kui vaja, siis teoga – möödavaatamine tuleb välistada.»