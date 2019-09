Vene kohus jättis protestimarsile võetud lapsed vanematele alles

Advokaadi sõnul tähendab otsus, et kui nad peaksid mõne opositsiooni meeleavalduse lähedale sattuma, siis võivad nad oma lastest ikkagi ilma jäänud.

Paaril on kolmaski laps, kuid teda nad meeleavaldusele ei võtnud ning prokuratuur tema vastu huvi ka ei tundnud.

«Kohtunik keeldus täielikult hagi rahuldamast. Prokazovid said ühtlasi hoiatuse,» ütles advokaat Maksim Paškov esmaspäeval. Ka tema lubas hoiatuse vaidlustada, kuigi selle täpset sisu ta ei teadnud.

Prokuratuuri sõnul andsid Prokazovid 27. juulil ea tõttu abitus seisundis oleva lapse kolmandale isikule, mis seadis poisi elu ja tervise ohtu. Prokuratuuri väitel kuritarvitas abielupaar last ära kasutades oma vanemlikke õigusi lapse õiguste kahjuks.

Prokazovid väidavad, et nad ei osalenud meeleavaldusel, vaid juhtusid lähikonnas jalutama ning laps anti sugulase, tema ema nõo Sergei Fomini kätte. Fomin on praegu meeleavaldustes osalemise eest vahi all.