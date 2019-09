Texases muutus järjekordse massitulistamise järel relvaseadus leebemaks

Ehkki riiklikul tasandil on hiljutiste massitulistamiste valguses korduvalt nõutud relvaseaduste karmistamist, otsustasid Texase vabariiklased valida vastupidise tee ja laiendada nimekirja kohtadest, kus relva kandmine on lubatud.

Alates eilsest on Texases lubatud relva kandmine pühakodades, leebemaks muudeti kooli territooriumil relva kandmist reguleerivaid seadusi.

Rahvuslik Tulirelvade Assotsiatsioon (NRA) nimetas Texase relvaseaduste lõdvendamist väga edukaks sammuks, kuid relvaseaduste karmistamist nõudvad aktivistid on öelnud, et see suurendab ohtu osariigi koolidele ja kogukondadele.