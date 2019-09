Fotod ja video: Tšehhi õhuväelased asusid esmakordselt Ämarist valvama Balti riikide õhuruumi

«Tšehhile on see juba kolmas õhuturbe missioon Baltikumis, kuid Eestist turvame õhuruumi esimest korda. Meile on see missioon väga olulise tähtsusega – tegemist pole mitte ainult NATO liikmelisusest tuleneva kohustusega, vaid ka sooviga panustada NATO idapiiri kaitsmisesse ning piiritaguste ohtudega silmitsi seismisesse,» lisas Metnar.