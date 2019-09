Fotod: auto sõitis Padisel vastu posti ja paiskus kummuli

Täna kella 16.30 paiku sai häirekeskus teate, et Padise külas paiskus sõiduauto teelt välja vastu valgustusposti ning kummuli. Autot juhtinud 86-aastane mees oli sõidukis üksinda ning kaine. Ta sai omal jõul masinast välja ning anti politseinike saabudes meedikute hoole alla.

Sündmuskohal töötanud patrullpolitseinik nentis esmase vaatluse järel, et õnnetuses võis oma roll olla ka sellel, et sõiduki ühel teljel kasutati eri mustriga rehve, mis olid ka võrdlemisi kulunud. Arvestades, et avarii hetkel sadas vihma, võis sõiduk teel libiseda.