Peeter Koppel: rahu, suurt majanduskriisi, mis tööpuuduse lakke viskaks, Eestis silmapiiril ei ole

«Majanduslangus, mis kaua ei kesta, elatakse suhteliselt rahulikult üle,» on Koppel veendunud. Ta lisab, et kui kriisides rääkida tuleks kõigepealt defineerida mis on üldse kriis.

«Ma olen üliõpilastele rääkinud, et majanduslangus on siis, kui te kuulete, et sõbra sõber kaotas töö; majandussurutis on siis, kui teie sõber kaotab töö; ja kriis on käes siis, kui te ise kaotate töö,» rääkis Koppel. «Sellist kriisi, kus midagi märkimisväärset juhtuks (Eesti - N.M.) tööturul, mis tööpuuduse lakke viskaks, seda vahetus tulevikus, tõesti ei paista.»

Pikemalt kõneles Koppel Saksamaa viimase kümne aasta kasinuspoliitikast, mis näeb ette, et laene ei võeta ja eelarve peab olema tasakaalus. Nüüd, kui Saksamaa rahakotiga on kõik korras, leiavad aga majandusanalüütikud, et tegelikult oleks aeg laene võtta, et nende abil parandada infrastruktuure jne, seega teha pinda jätkuvaks majanduse arenguks ja – kasvuks. Kantsler Angela Merkel, suur «musta (laenu)null» poliitika( «schwarze Null») eestkõneleja, pidavat ka ise mõistma, et ehk on nüüd aeg senist karmi eelarve-poliitikat muuta, ent saksa valijatele on seda raske selgeks teha, neile «schwarze Null» istub.

Peeter Koppel selgitas pikemalt Saksamaal toimuvate arutelude tagamaid ja kõneles sellestki, kuidas on lood Eesti valmidusega uusi laene võtta, sest meilgi oli «schwarze Null» pikka aega otsekui mantra.