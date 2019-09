Hizbollah' liidri sõnul Iisraeli punaseid jooni enam ei eksisteeri

«Eile ületas vastupanu Iisraeli suurima punase joone,» lausus Nasrallah, selgitades, et Hizbollah' tulistatud tankitõrjeraketid tabasid piirkonda Iisraeli rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, mitte Iisraeli ja Liibanoni vaidlusalustel aladel.

Liikumise liider kuulutas seepeale, et punaseid jooni enam ei eksisteeri ja tõotas vastata Iisraeli järgmistele rünnakutele löökidega «sügaval Iisraeli territooriumil».

«Kui te meid ründate, sattuvad ohtu ja võetakse sihikule teie piirid, sõdurid ja asundused - nii need, mis asuvad piiril, kui ka need, mis asuvad sügaval Iisraelis,» lausus Nasrallah.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu oli varem esmaspäeval öelnud, et juudiriik on valmis igaks stsenaariumiks. «Me teeme ka edaspidi kõik vajaliku Iisraeli julgeoleku tagamiseks merel, maismaal ja õhus ja me jätkame tegutsemist täppisrakettide ohu vastu,» lausus ta.