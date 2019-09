Hongkongi liider eitab kavatsust tagasi astuda

Lam on kolm kuud kestnud Hongkongi meeleavalduste keskmes, sest ta püüdis parlamendis läbi suruda rahutuste põhjuseks saanud Mandri-Hiinale väljaandmise eelnõu. Nüüdseks on eelnõu tagasi võetud, kuid meeleavaldused on kasvanud laiemaks demokraatiameelseks protestiliikumiseks Pekingi-meelse valitsuse vastu.