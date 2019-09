Chamonix' linnapea palub kaitset Mont Blancil tunglevate «napakate» eest

Linnapea Jean-Marc Peillex on püüdnud aastaid leida lahendust Euroopa kõrgeima tipu ülerahvastatusele. Tema kannatus katkes lõplikult, kui Briti kuningliku eriüksuse liige taris laupäeval mäkke trenažööri, kuid ei jaksanud seda enam alla tuua ja jättis treeningseadme 4362 meetri kõrgusel asuvasse onni, mis on mõeldud peavarjuks erakordsetes olukordades.

Oma nimeks olevat mees öelnud Disney. «Sellise nimega võib arvata, et ta mõtles, et on lõbustuspargis,» ütles Peillex avalikus kirjas.