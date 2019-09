Medõdede teade tasuta vaktsiini kadumisest lõi terviseameti ja haigekassa pahviks

Nii terviseameti kui ka haigekassa kommunikatsioonijuhid olid kooliõdede teatest segaduses ning avaldasid kahtlust, kas see ikka tõsi on.

Pärast mõningast uurimist selgus siiski, et kooliõdede väide oli olnud täiesti tõene, kusjuures info pärines terviseameti enda immuniseerimiskava rakendusjuhendist . Seda, miks segadus tekkis terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ei selgitanud, küll aga kinnitas ta, et tõepoolest jääb uuest aastast tasuta vaktsiin kehtima vaid 12-aastastele.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova selgitas, et uuest aastast on HPV vakstiin tasuta 12-aastastele tüdrukutele ning need tütarlapsed, kes saavad sel sügisel esimese vaktsiinidoosi, kuid on järgmise doosi ajaks järgmisel aastal juba üle 12 aasta vanad, saavad ka teise doosi tasuta.