Liigutav lugu: kodutu koer Ivangorodist tuli ise üle piiri Narva, kuni loomakaitsjad dokumente vormistasid

Narva Kassitoa juht Julia Tuštšenko avaldas siis arvamust, et talvel saavad loomad hõlpsasti liikuda üle jäätunud piirijõe. Irina Bartauskise arvates suudavad koerad suvel ületada piiri läbi kuivanud jõesängi liikudes. Ent see variant on märksa ohtlikum: enamasti Kreenholmi ja Ivangorodi Parusinka linnaosa vahel Narva jões vett küll pole, ent kuiv jõesäng on kanjoni põhjas, mida ületada polegi nii lihtne.

Jekaterina Platonova märkis, et koerad on suutelised ka üle Narva jõe ujuma, aga sageli tulevad lihtsalt sildade kaudu üle jõe. Platonova sõnul on üle piiri edasi-tagasi hulkuvad Ivangorodi penid tavaline nähtus.

Kodututele koertele läbipääs vaba, ülejäänutele omaniku passi alusel

Jekaterina sõnul on piirivalvurid võtnud seisukoha, et kui koerad ületavad piiri iseseisvalt, on tegu tavalise metsikute loomade rändega. Aga kui koos omanikuga, tuleb talle teha kaitsesüstid, hoida teda kuu aega karantiinis ning vormistada pass. Ja kui Narva vabatahtlikud tahavad piiri tagant tulnud hulkuvat koera Ivangorodi tagasi saata, tuleb neil koera kaitsesüstimiseks ja dokumentide vormistamiseks kulutada umbes 50 eurot.

«Selles samas Kassitoas on praegu kolm Venemaalt pärit krantsi,» ütles Jekaterina. Tema sõnul otsustas omanik neile lihtsalt käega lüüa, leides, et pole mõtet dokumentide vormistamisele 150 eurot kulutada.

Varem, kui Narvas tegeles hulkuvate koerte püüdmisega Kohtla-Järve varjupaik Grey Dogs, oli loomade Ivangorodi tagasi saatmine veelgi kulukam.

«Näiteks kui koer jooksis ära naise juurest, kes töötas Ivangorodis meditsiiniõena. Tema jaoks olid need kulutused suuremad kui tema kuupalk. Seepärast tegime korjanduse ja saatsime kogutud raha naisele,» rääkis Jekaterina Platonova.

Eestis on koerte elu palju parem

«Meid eraldab Ivangorodist 150-200 meetrit, aga mentaliteet on hoopis teine. Seal pole loomadega suhtlemise kultuuri, neile tehakse seal liiga!» muretseb Platonova. «Vene koerad tulevad meile ka seepärast, et neil lastakse seal vabalt ringi jalutada. Narvas on selliseid koeri, kellel lastakse ringi hulkuda, võibolla kolm-neli.»

Jekaterina Pavlova märkis, et Ivangorodist tulnud koerad pole harilikult süstitud, selle tõttu on Eestis oht marutaudi levikuks.

Aga juhtub ka nii, et Narva koerad satuvad Ivangorodi. Näiteks ujus ühele Narva loomaarstile kuuluv Staffordshire’i terjer üle jõe Ivangorodi Stieglitzi kiriku juurde.

«Mulle kirjutas kuus inimest Ivangorodist, kes nägid koera linna eri piirkondades,» meenutas Jekaterina. «Kaks inimest kirjutasid, et annavad mulle selle koera kohta infot 50 euro eest – isegi selles on inimeste suhtumine erinev. Tegelikult jäi koer ööseks kiriku juurde ning hommikul viidi ta tagasi koju.»

Üle jõe Narva tulnud Rõžikule andis keegi süüa ning ta jäi puu alla magama. Juba samal päeval viidi ta varjupaika.

«Ta tuli jalakäijate läbipääsu kaudu Parusinkast. Siin korjasid ta üles Narva Kassitoa töötajad, aga mina aitasin juba leida talle peremees Tallinnas,» ütles Platonova.