Siim Kallase sõnul vihkavad kõik valitsusparteid Reformierakonda

«Tegelik seis on see, et kolm erakonda on koalitsioonis, nad vihkavad meid ühiselt, mitte mingit märki, et kuskil oleks pragusid, ei ole,» ütles Siim Kallas ja lisas, et nüüd tuleb erakonnal olla opositsioonis ja teha opositsioonis olles kõik mis võimalik: küsimuste esitamist, eelnõude esitamist ja nende arutamist ja ka umbusaldusi.