Video: Briti parlament peab istungit, Johnson kaotas alamkojas enamuse

«See ei ole mingi normaalne seaduseelnõu ja sellise kohta pole näited ka ajaloost. Kui see seaduseelnõu heaks kiidetakse, siis see sunnib mind minema Brüsselisse ja paluma edasilükkamist. See sunniks mind vastu võtma vaid meile esitatud nõudmised. See hävitaks meie võimalused läbi rääkida uue leppe üle. See laseks meie Brüsseli sõpradel dikteerida meile kõneluste tingimused,» hoiatas Johnson. «Seda võib kirjeldada vaid ühel viisil - see on Jeremy Corbyni allaandmisseadus. See tähendab vaid valge lipu ülestõmbamist. Ma tahan kõigile väga selgeks teha, et ma ei kavatse millegi taolisega leppida,» lisas peaminister.