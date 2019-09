Uus migranditulv sundis Kreekat suurele kolimisoperatsioonile

Türgi väidab, et migrante on jälle rohkem tulema hakanud Süürias muutunud olukorra tõttu: nimelt tungivad sealsed valitsusväed peale Idlibi piirkonnale. Briti ajalehega The Times rääkinud Kreeka esindaja märkis aga, et nad ei usu naaberriigi versiooni, sest seni pole uute tulijate seas nähtud ühtki süürlast. Tulevad peaasjalikult afgaanid.