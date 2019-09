Meedia: Läti võimud pidasid kinni piirivalve kunagise juhi

Sisejulgeolekubüroo Garbarsit nimepidi ei märkinud, kuid kinnitas, et on kinni pidanud isiku, kes on olnud piirivalve juht, ning kaks ehitusfirma töötajat. Kahtlustuse kohaselt on kinni peetud isikud seotud Läti-Venemaa ja Läti-Valgevene piiri väljaehitamisel toime pandud kahtlaste rahatehingute, tehnonõuete eiramise ja omavolilise metsaraiega. Samuti on kahtlustus esitatud veel ühele piirivalveametnikule.