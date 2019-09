Hongkongi liider võtab väljaandmiseelnõu tagasi

Eelnõu tagasivõtmine on üks meeleavaldajate viiest nõudmisest. Kohaliku meedia teated nõude täitmisest tekitasid lootuse, et suurim kriis Hongkongis pärast Hiina võimu alla naasmist 1997. aastal leiab lahenduse.

«Me kutsume maailma selle taktika suhtes valvsusele, et ei lastaks Hongkongi ja Pekingi valitsusel end ninapidi vedada. Nad ei ole tegelikult milleski järele andnud ja oodata on ulatuslikku mahasurumist,» hoiatas ta.

Demokraatiameelsete leer nõuab, et hongkonglased saaksid oma juhte ise otse valida. Pekingi jaoks, kes on nõus Hongkongi piiratud autonoomiaga põhimõttel «üks riik, kaks süsteemi», on see piir, millest üle ei soostuta astuma.