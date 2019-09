Seeder ja Korb kinnitavad, et koalitsioon ei vihka Reformierakonda

Reformierakonna auesimees ütles eile, et kõik valitsusparteid vihkavad Reformierakonda.

Korbi sõnul on tänasel koalitsioonil suur roll Reformierakonnal, kuid kolme erakonda ei ühenda endise peaministrierakonna vihkamine. Seeder ütles, et Siim Kallase sõnad peegeldavad Reformierakonna hingelist seisundit.

«Siim Kallase kommentaar ütleb tegelikult Reformierakonna hingelu kohta väga palju. Kui üks erakond tunneb, et kõik teda ümberringi vihkavad, siis on see sisemine kriis, mis väljendab meeleheidet,» selgitas Seeder. Tema arvates just sellises olukorras käitutakse ettearvamatult ja ebaratsionaalselt.

Korbi sõnul nii Reformierakonna kui ka Keskerakonna vaated enamasti ei ühti, kuid Keskerakonnal pole vajalik ega tervislik Reformierakonda vihata. «Vihkamine on tugev sõna ning emotsioon, milleta on kindlasi parem elada ja öösel magada. Seega on Reformierakonna endise esimehe Siim Kallase hinnang tänase koalitsiooni tervisele liiga lihtne ja vale lähenemine,» ütles Korb.

«Kallase väljaöeldu on ka selgitus opositsioonierakonna viimase aja tegevusele, millega on oluliselt kahjustatud Eesti mainet,» ütles ta ja lisas, et sinna hulka kuuluvad veel konfliktsete sisepoliitiliste avalduste tegemine. «Mis näitavad Eesti elu tegelikkusest halvemini ja sisepoliitiliste vaidluste eksportimine välismeediasse,» leiab Seeder.