Fotod: vandaalid peksid Sütiste pargi segi

«See on kohati ikka lausa uskumatu, milliseid olendeid meie hulgas liigub,» kommenteeris linnaosa vanem Lauri Laats. «Keel tõrgub neid inimesteks nimetamast. Me oleme tänavu palju panustanud nii Mustamäe parkide heakorda kui ka pargiinventari, ka Sütiste parkmetsa said kevadel paigaldatud uued prügikastid. Võib-olla see vandaale vaimustabki – et näe kui uued ja ilusad, lõhuks ära, loobiks laiali,» lausus Laats.