Fotod ja video: kohus karistas Keskerakonda varjatud rahastuse eest suure rahalise karistusega

Teder tunnistas kohtus, et 2014. aastal rahastas ta varjatult Keskerakonda, et saada endale linnavalitsuselt soodsat otsust. Teder soovis 2015. aastal Kadriorus Tallinnaga vahetada maad, millele vastutasuks pakkus ta 275 000 euro suurust laenu.

Teder lubas anda laenu Paavo Pettai firmale Midfield, et sellega saaks tasuda Keskerakonna reklaamiarveid. Kohtus ütles Teder vastuseks prokurörile, et mõistis 2015. aasta 19. jaanuaril toimunud kohtumisel Tallinna linnapea Edgar Savisaarega, et temalt küsitakse altkäemaksu. Kui temalt küsiti, kas siis lepiti altkäemaksu tingimused kokku, siis Teder tunnistas seda. «Nii tuleb välja jah, ja seda tuleb kahetseda.»

«Minu lubadus oli anda Paavo Pettaile laenu, et ta saaks tasuda Keskerakonna reklaamiarveid. Teine pool oli maadevahetuse menetluse käimalükkamine Tallinna linnavalitsuses,» rääkis Teder kohtus. Tederi sõnul ootas ta selle menetlemist, kuid talle tuli eitav vastus.

Tederi sõnul rääkis laenust tema. Selleks, et maadevahetuse protsess käima lükata, soovitas paberid linnavalitsusse tuua toonane Keskerakonna finantsdirektor Kalev Kallo. «Ega ma rohkem Kalloga pärast seda, kui linnavalitsusse avalduse viisin, ei rääkinudki. Kui palju see Savisaarega oli kokku lepitud, seda ei tea. Aga ettepanek see avaldus tuua, tuli temalt (Kallolt - toim.). Ta teadis, et see oli minu soov,» rääkis Teder.

Teder kinnitas, et koostas avalduse ise, leppis kohtumise linnavalitsuses kokku ise ja viis selle avalduse ise ka ära. Tederi sõnul polnud selle avalduse koostamisega Kalev Kallo otseselt seotud. Samas ütles Teder, et väidetavalt oli Kallo talle maininud, et on teemat arutanud kahe abilinnapeaga.

Tederi sõnul polnud Retail Real Estate'i ja Midfieldi vahel sõlmitud laenuleping fiktiivne ning see raha ei pidanud jääma ei Midfiledile ega Keskerakonnale, vaid oli kokku lepitud, et Paavo Pettai maksab selle raha tagasi siis, kui saab Keskerakonnalt raha.

Kui Tederilt küsiti, miks sammus ta avaldusega otse linnapea juurde, ütles mees, et polnud muud varianti. «Võib-olla praegu on, aga tol ajal polnud teistega pointi rääkida, siis oli vaja, et keegi need linnapea juurde viiks. Kallol oli lihtsam seda viia Savisaare juurde kui minul.»