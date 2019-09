Prantsuse kukk Maurice võitis kohtus õiguse kireda

Fesseau üritas pärast naabrite kaebusi kukke ära petta, asetades tema kanala ümber musti linu, et lind arvaks, et hommik pole käes. See aga ei töötanud.

«Ma olen sõnatu,» ütles Fesseau. «See on võit kõigile, kes on minuga sarnases olukorras. Ma loodan, et see on nende jaoks pretsedent.»