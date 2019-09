Kaitseminister USA toetuse kärpest: see on nende raha ja nad eraldavad seda sooja koostöö raames

Kaitseministri sõnul on Ameerika Ühendriigid eraldanud Eestile üle 200 miljoni dollari, mistõttu see 13 miljonit, mille ameeriklased otsustasid nüüd meile andmata jättta, on väga väike.

«Rõhutaksin et tegu on USA rahaga ja nad eraldavad seda meile sooja koostöö raamides,» sõnas Luik ja lisas, et tal ei ole seega võimalik kommenteerida nende otsust.

Sellegipoolest kinnitas minister, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelist koostööd see otsus ei nõrgenda.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas samuti, et liitlassuhted Eesti ja USA vahel on vähemalt meie vaatevinklist väga olulised ja tähtsad. «Ka praktikas näeme, et need on sisulised ja head,» sõnas Ratas.

Siseminister Mart Helme kiitis Ameerika Ühendriikide otsuse heaks. «USA poolt vaadatuna on see väga ratsionaalne otsus, meie koostöövorme see minu hinnangul absoluutselt ei mõjuta,» ütles Helme.

USA ressursside ümbersuunamine ei puuduta ainult Eestit. Lisaks Eesti erivägede baasi ja väljaõppekeskuse rajamiselt rahastuse eemaldamisele, mõjutab USA otsus ka Poola laskemoona- ja kütuselao ehitust ning Itaalia luurelennukite rajatiste uuendust.

Eestis jääb rahastusest kõrvale nüüd siia salastatud asukohta kavandatud erivägede operatsioonide- ja treeningbaas, mille valmimise ajaks on dokumendis märgitud aasta 2020.