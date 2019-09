Boris Johnsoni vend astus valitsusest tagasi

Briti kabinetiminister Jo Johnson teatas täna ametist lahkumisest, tuues põhjuseks vastuolud perekondliku lojaalsuse ja riiklike huvide vahel. «Viimastel nädalatel olen olnud lõhestatud perekondliku lojaalsuse ja riiklike huvide vahel – see on lahendamatu pinge ja on aeg, et teised võtaksid üle minu koha parlamendisaadiku ja ministrina,» kirjutas peaministri vend Twitteris.

Alles juulis määrati Jo Johnson riigiministriks hariduse, ettevõtluse, energia ja tööstusstrateegia vallas. Johnson on pidanud ministriametit 2015. aastast alates David Cameroni valitsusasjast.

Seitse aastat oma vennast Borisist noorem Jo valiti 2010. aastal parlamenti Londoni Orpingtoni piirkonnast. Endine investeerimispankur ja finantsajakirjanik määrati peaministri kabineti poliitikajuhiks 2018. aastal.

Eelmise aasta novembris teatas Johnson Theresa May valitsuses teenides, et astub valitsusest tagasi ja süüdistas Mayd selles, et peaminister pakub oma Brexiti leppega valikut vasallriigi ja kaose vahel.